NEL-Aktie seit einiger Zeit im Aufwind - Das bewegt den Kurs

• NEL-Aktie wieder im Aufwärtstrend• Unternehmensnachrichten bleiben Mangelware• Warum die NEL-Aktie plötzlich wieder gefragt ist

0,95 Prozent hat die NEL-Aktie an der Börse in Oslo zum Wochenstart zugelegt und ging bei 2,78 NOK aus dem Handel. Damit summierte sich das Kursplus für die Aktie in den letzten drei Monaten auf 18,63 Prozent, allein auf Monatssicht ging es um 16,35 Prozent nach oben. Am Dienstag kann sich diese Entwicklung allerdings nicht fortsetzen: So fällt die NEL-Aktie in Oslo zeitweise um 2,67 Prozent zurück auf 2,702 Kronen.

Profiteur des Marktoptimismus

Der Anteilsschein des Wasserstoffkonzerns profitiert dabei insbesondere von der wieder positiveren Anlegerstimmung, die Unternehmen aus der Erneuerbare-Energie-Branche entgegenschlägt.

Denn unternehmensspezifische Gründe, die den Kursanstieg rechtfertigen, gibt es von NEL nicht, seit Wochen haben die Norweger keine neuen Pressemitteilungen mehr veröffentlicht. Entsprechend blicken Anleger auch auf das regulatorische Umfeld, wo es zuletzt positive Entwicklungen für die Branche gab: Die Steuergesetze der US-Regierung, die zunächst als Belastung für den Sektor galten, waren überraschend positiv ausgefallen und hatten: In dem Beschluss wird festgelegt, dass finanzielle Förderungen weiterhin gewährt werden, sofern bei der Herstellung grüner Wasserstoff zum Einsatz kommt. Eigentlich wären diese Hilfen in diesem Jahr ausgelaufen - nun bleiben sie für weitere zwei Jahre bestehen.

NEL im Windschatten von Plug Power & Co.

Das hatte insbesondere US-Branchenvertretern wie Plug Power wieder Rückenwind verschafft, denn für das Unternehmen bedeutet diese Entscheidung potenziell eine deutliche Stärkung der Vertriebsaktivitäten. Von dieser positiven Erwartungshaltung konnte zuletzt auch NEL profitieren. Ob sich diese Entwicklung am Dienstag fortsetzt, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.at