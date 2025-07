NEL-Aktie stoppt Talfahrt nach schwachem Quartalsergebnis - Anleger verunsichert

Nachdem NEL ASA am Vortag katastrophale Quartalszahlen vorgelegt hat, geriet die Aktie massiv unter Druck. Am Donnerstag setzt sich die Talfahrt jedoch nicht fort.

• NEL ASA verzeichnet dramatischen Umsatzeinbruch• Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen für Wasserstoffprojekte belasten• NEL-Aktie erholt sich etwas

Quartalszahlen offenbaren tiefe Krise im Wasserstoffsektor

Die am Vortag veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2025 zeigen ein erschreckendes Bild beim norwegischen Wasserstoffspezialisten: Der Umsatz von NEL ASA kollabierte um drastische 48 Prozent auf nur noch 174 Millionen Norwegische Kronen (NOK), verglichen mit 332,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verschlechterte sich das Ergebnis je Aktie auf -0,07 NOK, nach -0,03 NOK im Vergleichszeitraum. Auch das EBITDA rutschte tiefer in die roten Zahlen und lag bei -86 Millionen NOK gegenüber -79 Millionen NOK vor einem Jahr.

Als Hauptgrund für den massiven Umsatzeinbruch nannte das Unternehmen anhaltende Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen (FIDs) für neue Wasserstoffprojekte. Das Management betonte jedoch, dass die Qualität der Projektpipeline durch strengere Auswahlkriterien verbessert wurde, was auf längere Sicht positive Effekte haben könnte.

Aktie im freien Fall - Jahresverlust von rund 60 Prozent

Die Reaktion der Anleger auf die katastrophalen Zahlen ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Tagesverlust von 2,96 Prozent fiel die Aktie in Oslo auf 2,62 NOK zurück. Besonders alarmierend: Auf Ein-Jahressicht hat der Titel inzwischen 58,17 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn steht daneben allerdings nur ein verhältnismäßig kleines Minus von 3,85 Prozent an der Kurstafel.

Die jüngsten Kursverluste reihen sich in eine längere Schwächephase ein. Diese Zahlen zeigen, dass Wasserstoff-Aktien wie NEL ASA derzeit bei Investoren massiv an Vertrauen verloren haben.

Hoffnungsschimmer aus den USA - Kann die 45V-Steuergutschrift retten?

Trotz der düsteren Gegenwart sieht NEL ASA einige Lichtblicke am Horizont. Als potenziellen Wachstumstreiber hebt das Unternehmen besonders die verlängerte US-Steuergutschrift "45V" für Wasserstoff hervor, die nun bis 2028 läuft. Diese Maßnahme könnte als Katalysator für Investitionen im amerikanischen Markt wirken.

Zudem verwies das Management auf mehrere Projekte zwischen 20 und 200 MW, die in den kommenden Quartalen vorankommen könnten. Diese Projekte, gepaart mit verbesserten regulatorischen Rahmenbedingungen, könnten mittelfristig für eine Trendwende sorgen - vorausgesetzt, die allgemeine Zurückhaltung bei Wasserstoffinvestitionen lässt nach.

Am Donnerstag greifen Anleger wieder zögerlich zu: In Oslo gewinnt die NEL-Aktie zwischenzeitlich 0,99 Prozent auf 2,65 NOK.

Redaktion finanzen.at