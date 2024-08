NEL ASA-Aktie legt nach Plug Power-Zahlen zu, bleibt aber im Abwärtstrend gefangen

• NEL ASA und Plug Power legen enttäuschende Bilanz vor• NEL ASA setzt zeitweise zur Gegenbewegung an• Negativer Trend bleibt bestehen

Wasserstoff-Aktien enttäuschen bei Finanzergebnissen

Investoren von Wasserstoff-Aktien haben es seit geraumer Zeit nicht leicht. Obwohl Grüner Wasserstoff als wichtiger Baustein für die Energiewende gilt, zeigten sich die Aktien entsprechender Unternehmen zuletzt volatil. Und auch die letzten Bilanzen sind alles andere als positiv ausgefallen. Das norwegische Wasserstoffunternehmen NEL ASA legte bereits Mitte Juli seine Bücher offen. Für das zweite Quartal vermeldete das Unternehmen Zahlen. Sowohl der Umsatz als auch der Auftragsbestand sind im entsprechenden Zeitraum zurückgegangen. Der Umsatz lag bei 332 Millionen NOK, während der Verlust je Aktie 0,03 NOK betrug. Der Nettoverlust belief sich derweil auf -118 Millionen NOK nach -228 Millionen NOK im zweiten Jahresviertel 2023. Der Auftragsbestand belief sich zum Quartalsende auf 2,071 Milliarden NOK, was etwa 13 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals 2023 und rund zwei Prozent unter dem vorherigen Quartal lag. Allerdings könnte der Auftragseingang etwas Zuversicht bringen, da dieser mit 270 Millionen NOK um 18 Prozent höher ausfiel als im gleichen Quartal des Vorjahres.

Ähnlich schwach sahen die Ergebnisse beim US-amerikanischen Mitbewerber Plug Power aus. Erst vergangenen Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen seine Finanzergebnisse des zweiten Quartals. Demnach hat Plug Power im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Verlust von 0,36 US-Dollar je Aktie verbucht. Die Einnahmen beliefen sich unterdessen auf 143,4 Millionen US-Dollar und lagen damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 260,2 Millionen US-Dollar. Auch die Analystenerwartungen von 184,5 Millionen US-Dollar wurden damit klar unterschritten.

NEL ASA zeitweise mit Gegenbewegung

Nach der Veröffentlichung der Plug Power-Bilanz zeigte sich die NEL ASA-Aktie zeitweise mit einer Gegenbewegung. So gewann die Aktie im EURONEXT-Handel am Freitag letztlich 2,29 Prozent und kostete damit 5,63 NOK. Plug Power verlor unterdessen via NASDAQ 5,29 Prozent auf 1,97 US-Dollar.

Lange halten konnte NEL die Aufwärtsbewegung jedoch nicht. Schon am Montag geht es wieder abwärts. Zeitweise verliert das Papier im EURONEXT-Handel 1,42 Prozent auf 5,55 NOK.

Alarmstimmung bleibt

Der kurzwährende Aufwärtsschub ist jedoch kein Trost für Anleger. Immerhin hat die NEL-Aktie in diesem Jahr bereits rund zehn Prozent verloren. Der negative Trend sei eindeutig, wie Börse Global erklärt. Demnach bleibe festzuhalten, dass es kaum nennenswerte positive Signale für die Aktie gebe. Auch nach der Veröffentlichung der Zahlen habe sich das Unternehmen mit Aussagen, Nachrichten und Informationen weiterhin bedeckt gehalten. Die Analysten hätten zudem ihre vormals sehr hohen Kursziele mittlerweile größtenteils nach unten korrigiert.

Ob es NEL in Zukunft gelingen wird, sich von dem Abwärtstrend loszureißen, oder die Aktie weiter Verluste verzeichnen wird, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.