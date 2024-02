NEL ASA macht weniger Verlust: Börsengang der Kraftstoffsparte in Prüfung - Aktie springt hoch

Im vierten Quartal 2023 erlitt NEL einen Verlust von 0,06 NOK je Aktie. Analysten hatten ein Minus von -0,062 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS in Höhe von -0,46 NOK ausgewiesen hatte.

Der Umsatz belief sich im abgelaufenen Jahresviertel auf 543 Millionen NOK, nach 414 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass NEL im jüngst beendeten Quartal 447 Millionen NOK umsetzen würde.

Im Gesamtjahr 2023 lag das Ergebnis je Aktie von NEL bei -0,52 NOK, nach einem Verlust von -0,76 NOK je Aktie im Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz verbesserte sich von 993,6 Millionen NOK im Vorjahr auf nun 1773 Millionen NOK.

Kraftstoffsparte an die Börse?

Darüber hinaus gab das Wasserstoffunternehmen bekannt, eine mögliche Abspaltung der Kraftstoffsparte (NEL Fueling Division) zu prüfen. Man habe einen entsprechenden Prozess eingeleitet, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Sparte könnte dann als separates Unternehmen an die Börse gebracht werden, um "zwei unabhängige Pure-Play-Unternehmen zu schaffen Unternehmen, die in ihren jeweiligen Bereichen Marktführer werden wollen", so NEL weiter.

NEL-Chef Håkon Volldal begründete die Pläne mit den Worten: "Wir haben begrenzte Synergien zwischen den Geschäftsbereichen Kraftstoffversorgung und Elektrolyseur gesehen und glauben, dass jedes Unternehmen besser positioniert sein wird, um Marktführer in seinen jeweiligen Bereichen zu werden, indem es unabhängig agiert".

Konkret erwäge NEL, den Kraftstoffbereich als Sachdividende an die bestehenden NEL-Aktionäre auszugliedern, geplant sei dann eine Börsennotierung der Sparte an der Börse in Norwegen.

Zeitgleich sieht das NEL für sein Ursprungsgeschäft weiter gut positioniert. "Die zugrunde liegenden Markttreiber für Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen bleiben stark. Wir glauben, dass zwei unabhängige und fokussierte Unternehmen die Struktur darstellen, die die Erfolgsaussichten für jedes Unternehmen und damit den langfristigen Shareholder Value maximiert", wird Volldal weiter zitiert.

Die NEL-Aktie war am Dienstag mit einem Plus von 3,03 Prozent bei 4,56 NOK aus dem Handel an der Börse in Oslo gegangen. Am Mittwoch geht um 7,58 Prozent nach oben auf 4,91 NOK.



