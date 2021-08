NEL ASA vermeldet Umsatzsprung und Verlust - NEL-Aktie abgestraft

NEL ASA präsentierte am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal 2021.

Das Wasserstoffunternehmen NEL hat im zweiten Quartal 2021 einen operatives Verlust von 149,1 Millionen NOK erzielt.

Der operative Umsatz von NEL lag bei 163,7 Millionen NOK, im vorangegangenen zweiten Jahresviertrel 2020 hatten umsatzseitig 148,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Zudem beinhaltet der Berichtszeitraum eine positive Marktwertanpassung der Beteiligung an Nikola in Höhe von 40 Millionen NOK. Eine Nikola-Aktie war zum 30. Juni 2021 an der NASDAQ 18,06 US-Dollar wert.

An der Börse in Oslo fällt die NEL-Aktie am Donnerstag zeitweise um 6,15 Prozent auf 13,57 NOK.



Redaktion finanzen.at