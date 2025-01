NEL sichert sich Steuergutschrift in Millionenhöhe - Aktie sackt ab

• NEL bekommt Steuergutschrift in Höhe von 29 Millionen Dollar• Produktionserweiterung in Michigan im Visier• Insgesamt nun 200 Millionen US-Dollar an Mitteln

Eine Tochtergesellschaft von NEL hat im Rahmen des Qualifying Advanced Energy Project Tax Credit (48C)-Programms bis zu rund 29 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Investitionssteuergutschriften für ihre geplante Produktionserweiterung in Michigan erhalten, teilte der norwegische Wasserstoffkonzern zum Wochenstart mit.

Unterstützung durch den Inflation Reduction Act

Das Programm, aus dem das Unternehmen die zusätzliche Steuergutschrift bekommt, wird durch den Inflation Reduction Act finanziert. Die Verwaltung der Mittel übernehmen das US-Energieministerium, das US-Finanzministerium und die Steuerbehörde verwaltet.

Die bis zu 29 Millionen US-Dollar entsprechen NEL zufolge 30 Prozent des Wertes der qualifizierten Investitionen. Allerdings bekommt der Wasserstoffkonzern das Geld nicht ohne Bedingungen: Unter anderem muss NEL Lohn- und Ausbildungsanforderungen erfüllen.

Insgesamt 200 Millionen US-Dollar an Unterstützung

Mit den erneuten Mitteln aus dem US-Programm summieren sich die Zuschüsse, die NEL in Form von Steuergutschriften und anderen Zuschüssen vom Bundesstaat Michigan und dem Energieministerium erhalten hat, nun auf fast 200 Millionen US-Dollar.

"NEL investiert seit langem in Forschung und Entwicklung und vermarktet Fortschritte, die durch Bundesmittel mitfinanziert werden, was Vertrauen in Nels Fähigkeit schafft, Produkte herzustellen und auf den Markt zu bringen. Nel schätzt diese anhaltende Unterstützung des Energieministeriums bei der Steigerung der Fertigungskapazität unserer fortschrittlichen Elektrolyseurprodukte", so Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei NEL, in einer Pressemitteilung.

Die NEL-Aktie verliert an der Börse in Oslo zeitweise leicht um 7,58 Prozent auf 2,611 NOK.



Redaktion finanzen.at