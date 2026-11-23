Neogenomics Aktie
WKN: 120159 / ISIN: US64049M2098
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23.11.2026 17:45:02
NeoGenomics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, NeoGenomics (NASDAQ:NEO) raised its full-year revenue guidance to a range of $807 million to $809 million. The company's shift toward Next Generation Sequencing (NGS), high-throughput genomic testing, is boosting unit prices, so margins don't stay flat.
Three things management said stand out.
NGS and Minimal Residual Disease (MRD), molecular tracking of lingering cancer cells, command higher unit prices than legacy diagnostic testing. As high-value panels make up more volume, gross margins keep expanding and don't stall.
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Analysen zu Neogenomics IncShs
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