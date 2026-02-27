Nerd a Aktie
Nerdy Inc. Q4 Loss Declines
(RTTNews) - Nerdy Inc. (NRDY) revealed Loss for fourth quarter of -$9.24 million
The company's bottom line totaled -$9.24 million, or -$0.08 per share. This compares with -$10.15 million, or -$0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $49.11 million from $47.99 million last year.
Nerdy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 46 M To $ 48 M
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 46 M To $ 48 M
