Nestlé-Aktie trotzdem im positiven Bereich: Nestlé muss sich gegen Mineralwasser-Beschwerde in Frankreich wehren

Nestlé hat Ärger wegen seines Wassergeschäfts in Frankreich.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat eine Beschwerde in Paris gegen Nestlé und die französische Sources Alma eingereicht. Die beiden Unternehmen werden beschuldigt, unerlaubte Behandlungsverfahren für Mineralwasser angewendet zu haben und damit sowohl EU-Recht als auch französisches Recht gebrochen zu haben.

Die Mineralwässer von Nestlé seien bedenkenlos trinkbar, und die Zusammensetzung der Mineralien sei genau so wie angegeben, sagte ein Sprecher des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns zu Dow Jones Newswires. Sources Alma reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Laut Foodwatch haben die Unternehmen verbotene Behandlungssysteme benutzt wie Kohlenstoff- oder Ultraviolettfilter. Betroffen seien die Marken Cristaline, Perrier, Vittel, Vichy, Hepar und Contrex.

Französische Medien hatten im Januar berichtet, dass Nestlé Waters verbotene Filtersystem bei einigen seiner Mineralwässer genutzt und dies den französischen Behörden 2021 angezeigt habe.

An der SIX steigt die Nestlé-Aktie zeitweise um 0,3 Prozent auf 99,90 Franken an.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)