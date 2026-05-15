Net Pacific Financial legte Quartalsergebnis vor

Net Pacific Financial hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,6 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at