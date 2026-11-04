NetGear Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for NetGear Inc. (NTGR):

Earnings: -$12.27 million in Q3 vs. -$4.78 million in the same period last year. EPS: -$0.45 in Q3 vs. -$0.17 in the same period last year. Excluding items, NetGear Inc. reported adjusted earnings of $3.66 million or $0.13 per share for the period.

Revenue: $167.35 million in Q3 vs. $184.56 million in the same period last year.