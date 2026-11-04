NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
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04.11.2026 22:34:50
NetGear Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for NetGear Inc. (NTGR):
Earnings: -$12.27 million in Q3 vs. -$4.78 million in the same period last year. EPS: -$0.45 in Q3 vs. -$0.17 in the same period last year. Excluding items, NetGear Inc. reported adjusted earnings of $3.66 million or $0.13 per share for the period.
Revenue: $167.35 million in Q3 vs. $184.56 million in the same period last year.
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