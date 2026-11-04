NETGEAR Q3 Loss Widens

(RTTNews) - NETGEAR, Inc. (NTGR), a networking products provider, on Wednesday reported a wider loss for the third quarter, hurt largely by lower revenue and higher operating expenses.

NETGEAR reported a net loss of $12.3 million, or $0.45 per share, compared with a net loss of $4.8 million, or $0.17 per share, in the prior-year quarter.

Adjusted net income was $3.7 million, or $0.13 per share, compared with $3.5 million, or $0.12 per share, a year earlier.

Net revenue declined 9.3% to $167.3 million from $184.6 million. Gross margin improved to 40.1% from 39.1%.