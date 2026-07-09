Netlist Aktie

Netlist für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LFEH / ISIN: US64118P1093

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09.07.2026 19:45:00

Netlist Is Due for a Rally as Memory Prices Soar

Memory chips have become the hottest trade in tech, with Micron and Sandisk providing plenty of headlines. However, there is a much smaller memory stock that has stalled since May, despite the company in question gaining market share.Netlist (OTC: NLST) started the year hot and delivered excellent earnings, but its stock price is down by more than 25% from its 2026 high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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