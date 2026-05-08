Netlist Aktie
WKN DE: A0LFEH / ISIN: US64118P1093
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08.05.2026 06:00:00
Netlist Stock: The Next 10-Bagger?
It's not every day you find a legal lottery ticket with good odds and enticing artificial intelligence (AI)-fueled sequential growth wrapped in the same company. However, it's exactly what you will find in Netlist (OTC: NLST), a growth stock that has massive 10-bagger potential.Its Q4 2025 results showed the sequential growth that matches up with other memory stocks right before their big runs, and recent legal wins against Micron and Samsung can unlock long-term revenue growth that goes well beyond legal wins.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netlist IncShs
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02.03.26
|Ausblick: Netlist stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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