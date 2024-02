Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Die Resultate des Finanzkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erträge lägen unter den Erwartungen. Mit Blick auf höhere Kapitalrückführungen an die Anteilseigner sei die Bank aber auf Kurs.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:18 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 12,62 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 27,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 8 055 495 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Deutsche Bank-Aktie um 2,0 Prozent nach oben. Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.