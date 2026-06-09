JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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09.06.2026 10:28:38
Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Vorstandschef von JENOPTIK tritt sein Mandat bereits Anfang August an. Dominic Dorfner werde den Technologiekonzern ab 1. August führen, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Dorfner wurde Ende März vom Aufsichtsrat für drei Jahre bestellt. Damals hatte Jenoptik angekündigt, dass er spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen werde./err/stk
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