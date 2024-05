NEV-Pickup-Truck von BYD debütiert in Mexiko

• BYD stellt BYD SHARK in Mexiko vor• Erster Pickup-Truck BYDs sowie erster Produktlaunch außerhalb Chinas• Mexikos EV-Markt wächst rasant

Der chinesische Tesla-Rivale BYD treibt seine Expansion auf dem nordamerikanischen Kontinent voran. So lancierte das Buffett-Investment am Dienstag seinen neuen NEV-Pickup-Truck in Mexiko. Bei dem Truck mit dem Namen "BYD SHARK" handelt es sich um einen Plug-In-Hybrid, der auf die BYD-eigene Plattform setzt. Es handelt sich um den ersten Truck des chinesischen EV-Herstellers sowie das erste Fahrzeugmodell, das außerhalb Chinas lanciert wird, schreibt Business Insider.

BYD SHARK Launched



BYD’s first pickup truck redefines the plug-in hybrid pickup market with innovative technology.



Equipped with DMO Super Hybrid Off-road Platform, BYD SHARK sets standards in safety, power, off-road capability, intelligence, and comfort. pic.twitter.com/lTSBCnaxC0 May 15, 2024

Die Räder des SHARK werden dabei von zwei Elektromotoren angetrieben, während das Fahrzeug zusätzlich über einen 1,5-Liter-Turbobenziner als Generator verfügt. Dadurch können Fahrzeugnutzer kräftig Benzin sparen im Vergleich zu herkömmlichen Pickup-Trucks. Zudem kommt der Hybrid mit einer Leistung von 320 kW/435 PS daher. Die Beschleunigung soll laut Hersteller 5,7 Sekunden von null auf 100 h/km betragen.

Smarte Funktionen

Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug noch über einige smarte Funktionen, wie GlobalTimes schreibt. So gibt es einen drehbaren, zentralen Kontrollbildschirm, Sprachsteuerung und auch die Möglichkeit, das Modell aus der Ferne zu managen. So kann beispielsweise auch das eigene Smartphone mithilfe einer App als Schlüssel für den Stromer herhalten.

Höherpreisiges Segment

Die Reichweite des BYD SHARK wird mit bis zu 100 km angegeben. Sind Batterie und Benzintank voll, erreiche das Fahrzeug gar eine Reichweite von 840 km, so auto motor sport. Der Grundpreis für den neuen Pickup-Truck in Mexiko liegt bei knapp 900.000 Pesos oder rund 53.800 US-Dollar. Damit gehört der Truck hier eher zum höherpreisigen Segment. Der vergleichbare Pickup-Truck Toyota Hilux kostet im Basispreis lediglich knapp 500.000 Pesos oder knapp 30.000 US-Dollar.

Nach dem Marktstart in Mexiko soll der BYD SHARK in Australien vermarktet werden, schreibt das einschlägige Nachrichtenportal. Laut der Global Times ist darüber hinaus auch die Expansion in weitere ausländische Märkte geplant, wobei keine genaueren Details offenbart wurden. In der Vergangenheit hatte BYD jedoch bereits deutlich gemacht, dass ein Marktstart in den USA zunächst nicht auf der Agenda stünde.

Mexikanischer EV-Markt wächst

Dass BYD ausgerechnet auf den mexikanischen EV-Markt setzt, kommt nicht von ungefähr, schließlich hat sich der Markt im letzten Jahr rasant entwickelt. Wie Zahlen verschiedener mexikanischer Behörden, die der Global Times vorliegen, zeigen, hätten Automarken wie BYD, Geely und JAC Motors in 2023 63 Prozent mehr Fahrzeuge in Mexiko verkauft, als im Jahr zuvor. Auch der Marktanteil dieser Fahrzeughersteller sei von 6,4 Prozent in 2019 auf nun mehr 19,5 Prozent angewachsen.

BYD-Aktie auf Monatssicht mit sattem Kursplus

Am Donnerstag präsentierte sich die BYD-Aktie an der Börse in Shenzen weitgehend unbeeindruckt von dem Launch des BYD SHARK und notierte letztlich 0,38 Prozent tiefer bei 218,31 Yuan. Allerdings hat die BYD-Aktie innerhalb von drei Monaten ein sattes Plus von 20,50 Prozent verzeichnet.

Redaktion finanzen.at