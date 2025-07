FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla beim fairen Aktienwert von 170 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. "Der Konzern hat mehrheitlich ernüchternde Quartalszahlen präsentiert", schrieb Matthias Volkert am Freitag. "Sowohl das operative Ergebnis als auch der freie Liquiditätszufluss lagen unter der Markterwartung." Das Kompaktmodell, das im laufenden Jahr vorgestellt werden soll, dürfte seiner Einschätzung bis Ende 2026 keine substanziellen Umsatz- oder Ergebnisbeiträge abliefern./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.