NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 307 auf 319 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Stimmung für US-Autowerte sei weiterhin negativ, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Die Fahrzeughersteller hätten die Zölle im zweiten Quartal absorbiert, aber ab dem dritten Jahresviertel dürften die Lagerbestände der Händler steigen und die Verkäufe unter Druck, insbesondere angesichts der zollbedingten Vorabkäufe im ersten Halbjahr 2025. Von Tesla erwartet er positive Kommentare zum Start der Robotaxis auf der Telefonkonferenz zu den Zahlen, die er als Kurstreiber vermutet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 21:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 21:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.