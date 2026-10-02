FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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02.10.2026 05:27:27
New crew makes the quickest US flight to ISS
The SpaceX spacecraft carrying the Crew-13 team docked with the International Space Station in 7 hours and 55 minutes, setting a new record.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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