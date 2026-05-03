Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

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03.05.2026 04:15:00

Newmont Investors Should Have Expected It

Shares of Newmont Mining (NYSE: NEM) have risen 120% over the past year. However, over that 52-week period, there was a 10% drawdown, a 20% drawdown, and a 25% drawdown. Those are dramatic declines, but nobody should be surprised. The stock is currently around 8% off from its 52-week high, but the rollercoaster ride isn't over. Here's why Newmont Mining is attractive and why some investors may still want to avoid it.Newmont Mining is a large miner, as its name implies. It primarily produces gold, with modest exposure to silver, copper, lead, and zinc. These other metals are often found alongside gold and aren't a major source of revenue for the company. The big story is gold.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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