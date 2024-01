Newmont stärkt Führungsteam durch Ernennung von Branchenführer Peter Wexler zum Chief Legal Officer

Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) gab heute die Ernennung von Peter Wexler zum Chief Legal Officer bekannt. Peter Wexler wird das Executive Leadership Team von Newmont ergänzen und für die globale Leitung der regulatorischen und Rechtsangelegenheiten sowie des Compliance-Managements des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

Newmont Strengthens Leadership Team with Appointment of Industry Leader Peter Wexler as Chief Legal Officer (Photo: Business Wire)

Peter Wexler ist ein erfahrener Leiter Recht und Risikomanagement mit einer mehr als drei jahrzehntelangen internationalen Erfahrung in der Verwaltung der Rechtsangelegenheiten und des Risiko- und Compliance-Managements sowie des Managements bei kartellrechtlichen, M&A- und Corporate-Governance-Angelegenheiten in den Industrie-, Technologie-, Energie-Management-, Maschinenbau-, Fertigungs- und Bausektoren.

"Die Ernennung von Peter Wexler stärkt das Executive Leadership Team von Newmont weiter”, so Tom Palmer, President und CEO von Newmont. "Peter Wexler bringt eine jahrzehntelange Weltklasse-Erfahrung in der Verwaltung von Rechtsangelegenheiten und im Risiko-Management bei globalen Organisationen in das Unternehmen ein, die von unschätzbarem Wert sein werden, da Newmont weiter expandieren wird, indem es auf seiner Position als weltweit führende Goldminengesellschaft und als robuster Kupferproduzent aufbauen wird. Wir sind hocherfreut, ihn in unserem Team bei Newmont willkommen heißen zu dürfen.”

In den letzten 15 Jahren war er als Chief Legal Officer bei Schneider Electric, einem Global-500-Unternehmen tätig. Davor war er als Unternehmensjurist mit der Überwachung des Rechts-, Risiko- und Compliance-Managements bei mehreren Unternehmen, darunter American Power Conversion Corporation betraut.

Als Chief Legal Officer von Schneider Electric verwaltete Peter Wexler die Rechtsangelegenheiten und das Risiko- und Compliance-Management des Unternehmens rund um den Globus und leitete ein Team von mehr als 300 Fachleuten in 32 Ländern. Darüber hinaus war er für die Überwachung zahlreicher komplexer Geschäfte rund um den Globus, die Verhandlung und Strukturierung sowie den Abschluss von mehr als 130 Transaktionen verantwortlich, was ihm die Auszeichnungen zu einem der M&A Advisors Top Business Development Professionals of the Year in 2020 und einem der Financial Times Top 20 General Counsels in the World in 2022 einbrachten.

Peter Wexler besitzt einen J.D.-Abschluss an der American University Washington College of Law und schloss die Ausbildung an der University of Vermont als Bachelor of Arts in Geschichte und Politikwissenschaft ab.

Peter Wexler wird seine Funktion am Hauptsitz von Newmont in Denver übernehmen und dem Unternehmen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 beitreten.

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und ein Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das weltweit erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Potenzialen und Talenten ist in vorteilhaften Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent, der im S&P 500 Index gelistet ist, und ist allgemein für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken anerkannt. Newmont ist branchenweit führend in der Wertschöpfung und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards, herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

