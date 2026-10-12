Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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12.10.2026 13:53:44
NewtekOne Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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