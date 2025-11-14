NEXT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NEXT hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -65,690 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,07 Prozent auf 7,07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,63 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 41,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NEXT ein EPS von -66,120 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,39 Prozent auf 28,13 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at