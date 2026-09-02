Nextleaf Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Nextleaf Solutions präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at