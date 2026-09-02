|
02.09.2026 06:31:29
Nextleaf Solutions präsentierte Quartalsergebnisse
Nextleaf Solutions präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!