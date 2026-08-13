NextNav legte Quartalsergebnis vor

NextNav präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextNav 1,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at