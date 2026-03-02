Nextool Technology A legte Quartalsergebnis vor

Nextool Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nextool Technology A 0,050 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nextool Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,6 Millionen CNY im Vergleich zu 70,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,710 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nextool Technology A 294,91 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 266,83 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at