National Healthcare CorpShs Aktie
WKN: 876949 / ISIN: US6359061008
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06.11.2026 18:00:15
NHC Q3 Income Declines
(RTTNews) - On Friday, National HealthCare Corporation (NHC) reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income dropped to $13.64 million or $0.85 per share from $39.24 million or $2.50 per share in the previous year.
Adjusted net income increased to $28.15 million or $1.76 per share from $24.74 million or $1.58 per share in the prior year.
Total costs and expenses widened to $367.34 million from $352.28 million last year.
Net operating revenues rose to $407.97 million from $382.66 million in the previous year.
On the NYSE, the shares were trading 1.57 percent down at $204.36.
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