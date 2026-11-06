NHC Q3 Income Declines

(RTTNews) - On Friday, National HealthCare Corporation (NHC) reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income dropped to $13.64 million or $0.85 per share from $39.24 million or $2.50 per share in the previous year.

Adjusted net income increased to $28.15 million or $1.76 per share from $24.74 million or $1.58 per share in the prior year.

Total costs and expenses widened to $367.34 million from $352.28 million last year.

Net operating revenues rose to $407.97 million from $382.66 million in the previous year.

On the NYSE, the shares were trading 1.57 percent down at $204.36.