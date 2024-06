Nikkei 225-Titel Sumitomo Realty Development-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sumitomo Realty Development-Aktionäre freuen

So viel Dividende trägt Sumitomo Realty Development zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Sumitomo Realty Development am 27.06.2024 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 60,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent an. Somit vergütet Sumitomo Realty Development die Aktionäre insgesamt mit 27,00 Mrd. JPY. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 21,25 Prozent zugenommen.

Sumitomo Realty Development-Auszahlungsrendite

Das Sumitomo Realty Development-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 4 677,00 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Sumitomo Realty Development wird das Sumitomo Realty Development-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Sumitomo Realty Development-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,04 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,74 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Sumitomo Realty Development via TSE 21,54 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 21,71 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Sumitomo Realty Development

Für 2025 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 69,60 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,49 Prozent zulegen.

Sumitomo Realty Development-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Sumitomo Realty Development beträgt aktuell 2,236 Bio. JPY. Das KGV von Sumitomo Realty Development beträgt aktuell 15,51. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Sumitomo Realty Development auf 967,692 Mrd.JPY, das EPS machte 373,83 JPY aus.

