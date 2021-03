Nintendo Switch: Bringt Nintendo bald eine neue, verbesserte Version seiner Erfolgskonsole raus?

• Nintendo erlebt 2020 ein Umsatzhoch - Switch als Treiber der Zahlen• Vertrauliche Informationen: Neue Switch mit größerem Display?• Konkurrenzkampf mit Sony und Microsoft: Offiziell keine neue Switch geplant

Nintendo hat mit seiner Spielekonsole Switch ein Erfolgsmodell auf dem Markt: Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2017 konnten rund 80 Millionen Geräte unters Volk gebracht werden. In der Pandemie zogen die Verkaufszahlen nochmals deutlich an, was mitverantwortlich dafür sein könnte, dass das Geschäftsjahr 2021 mit einem neuen Umsatzrekord enden dürfte. Entgegen der Erwartungen vieler Nintendo-Fans und -Anleger hat Nintendo die starke Nachfrage nach seiner Spielekonsole möglicherweise zum Anlass genommen, eine neue Version der Switch zu planen: Bloomberg berichtet unter Berufung auf firmeninterne Informationen über den Launch einer neuen Switch noch in diesem Jahr.

Neues Switch-Modell mit besserem Display?

"Personen, die mit dem Plan vertraut sind", hätten Bloomberg zugespielt, dass noch vor den Weihnachtstagen eine neue Switch auf dem Markt erscheinen soll, wie die Nachrichtenagentur berichtet. Die Personen würden von einer Vergrößerung des Displays auf 7 Zoll sprechen, der Bildschirm soll mit einer 720p-Auflösung und OLED-Technik von Samsung ausgestattet sein.

Yoshio Tamura, Mitgründer der Display-Beratungsfirma DSCC, wird von Bloomberg wie folgt zitiert: "Das OLED-Display wird weniger Akku verbrauchen und einen höheren Kontrast sowie eventuell auch schnellere Reaktionszeiten […] bieten." Es könne möglicherweise auch 4K aufgelöste Grafiken geben, wenn die Switch mit einem Fernseher verbunden wird.

Samsung plant Massenproduktion der Displays und Lieferung ab Juli

Die "Personen, die mit dem Plan vertraut sind" möchten Bloomberg zufolge ungenannt bleiben, um sich selbst zu schützen. Sie berichteten aber wohl, dass Samsung den Start der Produktion der entsprechenden Displays für den Monat Juni plant - und zwar im großen Stil: Knapp eine Million Stück sollen monatlich produziert werden. Die Lieferung der Ware an Nintendo solle dann im Juli starten. Damit wäre es möglich, dass noch vor den Feiertagen zu Jahresende eine neue Switch in den Ladenregalen steht.

Nintendo muss sich gegen Microsoft und Sony durchsetzen

Grund für eine neue Switch-Version könnte der Erfolg des vergangenen Jahres sein - in Zusammenhang mit dem Konkurrenzkampf mit Sonys PlayStation und Microsofts Xbox. "[Eine] Premium-Version von Nintendos Switch-Konsole mit OLED-Display und Unterstützung für 4K-Grafik zum Weihnachtsgeschäft 2021 könnte den Umsatz des Unternehmens über den Konsens für das Geschäftsjahr bis März 2022 treiben und den Lebenszyklus der Switch-Plattform um viele weitere Jahre verlängern", so Matthew Kanterman und Nathan Naidu, zwei von Bloomberg befragte Analysten .

Vertreter der beiden Firmen Nintendo und Samsung hätten sich allerdings nicht zu dem angeblichen Plan äußern wollen. Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa hatte noch im Februar erklärt, dass es in näherer Zeit keine neue Switch geben werde.

Redaktion finanzen.at