Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905551 / ISIN: US6544453037

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22.07.2026 01:51:14

Nintendo Thinks Your Portion of Its Tariff Refund Windfall Should Be $0

Nintendo argues in a court filing that customers willingly paid the higher prices for consoles and accessories, and aren’t owed any money back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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