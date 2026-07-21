Nintendo Aktie
WKN: 905551 / ISIN: US6544453037
|
22.07.2026 01:51:14
Nintendo Thinks Your Portion of Its Tariff Refund Windfall Should Be $0
Nintendo argues in a court filing that customers willingly paid the higher prices for consoles and accessories, and aren’t owed any money back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.07.26
|Akku-Regeln: EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027 (dpa-AFX)
|
19.06.26
|AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods (Financial Times)
|
09.06.26
|Nintendo-Aktie im Blick: Millionenstrafe in Frankreich wegen Switch-Problemen (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Nintendo needs Super Mario once again (Financial Times)
|
11.05.26
|Nintendo-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Schwacher Ausblick und steigende Speicherchipkosten belasten (finanzen.at)
|
08.05.26
|Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an (finanzen.at)
|
08.05.26
|Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an (dpa-AFX)
Analysen zu Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co. Ltd.
|37,35
|0,39%
|Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
|9,20
|1,66%