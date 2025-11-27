NIO legte Quartalsergebnis vor

NIO lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,07 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,61 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at