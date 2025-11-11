NIPPON RIETEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NIPPON RIETEC präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 41,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON RIETEC 39,11 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 16,46 Milliarden JPY gegenüber 15,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at