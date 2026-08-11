Nitin Spinners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nitin Spinners hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,39 INR, nach 7,29 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 8,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nitin Spinners 7,93 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at