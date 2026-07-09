nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
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09.07.2026 18:46:14
nLIGHT Stock Skyrockets on Laser Weapon System Contract Win
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