NOCIL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NOCIL hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 INR. Im Vorjahresviertel hatte NOCIL 0,770 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,16 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at