WKN DE: A410XK / ISIN: US65531Y1064

30.12.2025 19:00:26

Nomadar Corp. Shares Slide 14%

(RTTNews) - Nomadar Corp. (NOMA) shares fell 13.57 percent on the session, dropping $0.71 to $4.53 on Tuesday, with no company-specific news reported to explain the move.

The stock is currently trading at $4.53, compared with a previous close of $5.24. Shares opened at $4.82 and have traded between $4.25 and $5.30 during the session on the Nasdaq.

Trading volume reached about 188,923 shares, above the average daily volume of roughly 60,748 shares. Over the past 52 weeks, Nomadar shares have traded in a range of $4.25 to $14.49.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Nomadar Corporation Registered Shs -A-

