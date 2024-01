Nordex-Aktie stiegt: UKA vergibt Großauftrag an Nordex

Für sieben Windenergieprojekte liefert das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen nach eigenen Angaben 32 Turbinen in verschiedene Regionen Deutschlands, und übernimmt nach der Inbetriebnahme der Anlagen auch für 20 Jahre die Wartung der Turbinen. Laut Nordex strebt UKA im Rahmen der Laufzeit die Bestellung von Windenergieanlagen für weitere bereits im Genehmigungsverfahren befindende Projekte in Deutschland mit bis zu 1.000 MW an.

Die Nordex-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,63 Prozent auf 10,04 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)