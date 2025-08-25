Nordex Aktie
|21,54EUR
|-0,44EUR
|-2,00%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der deutsche Vermögensverwalter Luxcara seinen Windpark Waterkant in der Nordsee mit Windturbinen des Nordex-Konkurrenten Siemens Gamesa ausstatten und dafür eine Vereinbarung mit Ming Yang Smart Energy kündigen wolle, sei ein weiterer Hinweis, dass chinesische Hersteller sich mit dem Markteintritt in Europa anhaltend schwertäten, schrieb Constantin Hesse am Montag in einer ersten Reaktion./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,56 €
|
Abst. Kursziel*:
15,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,06%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
