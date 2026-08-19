Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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20.08.2026 00:44:31
Nortech Systems (NSYS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, Aug. 12, 2026, at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nortech Systems Inc.
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19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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13.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt mittags zu (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nortech Systems Inc.
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