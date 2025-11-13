North American Construction Group Aktie
WKN DE: A2JH58 / ISIN: CA6568111067
|
13.11.2025 02:46:48
North American Construction Group Ltd. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - North American Construction Group Ltd. (NOA) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $17.30 million, or $0.56 per share. This compares with $14.49 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, North American Construction Group Ltd. reported adjusted earnings of $19.48 million or $0.67 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $317.25 million from $286.86 million last year.
North American Construction Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.30 Mln. vs. $14.49 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.48 last year. -Revenue: $317.25 Mln vs. $286.86 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
