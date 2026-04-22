Northfield Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Northfield Bancorp hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Northfield Bancorp im vergangenen Quartal 66,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Northfield Bancorp 63,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at