Norwood Loads Up Flywire With 280,000 Shares Bought

WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039

20.12.2025 02:04:19

Norwood Investment Partners, LP increased its stake in Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW), according to November 12, 2025, filings.Norwood Investment Partners, LP disclosed in a November 12, 2025, SEC filing that it increased its position in Flywire by 280,424 shares during the third quarter. The fund’s post-trade holding reached 860,500 shares, with a reported value of $11.65 million as of September 30, 2025. The newly purchased shares are estimated at ~$3.45 million based on quarterly average price.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
