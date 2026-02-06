NOV legte Quartalsergebnis vor

NOV hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

NOV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,390 USD. Im letzten Jahr hatte NOV einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 8,87 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8,74 Milliarden USD.

