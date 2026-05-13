Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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13.05.2026 18:28:46
Novo Nordisk Highlights New Wegovy Pill Data
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