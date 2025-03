Novo Nordisk rutscht ab: Anleger verlieren Vertrauen in Adipositas-Medikament CagriSema

Schwache Studienergebnisse belasten Novo Nordisk derzeit, der Hoffnungsträger CargiSema enttäuscht zunehmend, die Konkurrenz schläft nicht. An der Börse steht die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens unter Druck.

• Adipositas-Medikament CargiSema von Novo Nordisk enttäuscht• Schwache Studienergebnisse und Aussichten• Novo Nordisk-Aktie im Abwärtstaumel

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk steht derzeit vor einigen Herausforderungen. So besteht etwa weiterhin Uneinigkeit über die breiteren Anwendungsgebiete und Ergebnisse von Adipositas-Medikamenten, die über die reine Gewichtsreduktion hinausgehen. Novo Nordisks neueste Studienergebnisse für die nächste Generation von Adipositas-Medikamenten, CagriSema, haben die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt. Statt eines bahnbrechenden Erfolgs blieb die Wirksamkeit des Medikaments hinter den Prognosen zurück, wie zuletzt die Ergebnisse der REDEFINE-3-Studie, die Anfang März veröffentlicht wurde, offenlegten. CagriSema, eine Kombination aus einem neuen Amylin-Analogon und Semaglutid (dem Wirkstoff von Wegovy), sollte eine verbesserte Gewichtsreduktion für Patienten mit Typ-2-Diabetes bieten. Doch die Ergebnisse der jüngsten Studien zeigten lediglich eine durchschnittliche Gewichtsabnahme - weit unter den zuvor erwarteten hohen zweistelligen Prozentwerten. Bereits eine frühere Studie aus dem Dezember, die Patienten ohne Diabetes einschloss, zeigte weniger Gewichtsverlust als angepeilt.

Umkämpfter Markt für Adipositas-Medikamente

Anleger zeigen sich zunehmend besorgt, die Hoffnung auf eine bessere Alternative zu Novo Nordisks bestehendem Medikament Wegovy oder Zepbound von Eli Lilly wurde zerstört.

"Wir hatten gesehen, dass CagriSema aufgrund der Amylin-Komponente eine bessere Gewichtsabnahme als Zepbound ermöglichen könnte. Das Cargi-Sema-Delta von adipösen Patienten zu adipösen Diabetikern ähnelt jedoch stark dem von Sema und Zepbound", zitiert CNBC BofA Global Research. Nichtsdestotrotz sei ein vielfältiges Behandlungsspektrum notwendig, um sowohl Fettleibigkeit als auch die damit verbundenen Gesundheitsrisiken wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafapnoe und Lebererkrankungen zu bekämpfen, gab Lontoft gegenüber CNBC zu bedenken. "Es geht darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse in diesem Markt zu adressieren. Die Unternehmen, die diese unterschiedlichen Bedürfnisse am besten erfüllen können, werden - in Kombination mit einer beträchtlichen Produktionskapazität - den größten Teil dieses Marktes erobern".

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Neben Eli Lilly mischen weitere Pharmaunternehmen mit, beispielsweise Roche.

Novo Nordisk-Aktie unter Druck

Anleger verlieren offenbar langsam das Vertrauen: "Die Stimmung unter diesen Leuten ist so negativ wie nie zuvor. Die Reaktion der Aktie wirkte unverhältnismäßig, aber es gibt einfach keine Käufer, die die Verkäufer ausgleichen", zitiert CNBC Emily Field, Leiterin der europäischen Pharmaforschung bei Barclays, aus einem Telefonat. "Investoren suchen nach erstklassigen Behandlungsoptionen, die Novos Position im Markt für Adipositas-Medikamente sichern. Wir sind nicht sicher, ob CagriSema das beste Medikament seiner Klasse ist", erläuterte außerdem Soren Lontoft, Pharma-Aktienanalyst bei der Sydbank, in einem Telefonat mit CNBC.

Seit Jahresstart hat die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark bereits mehr als 16 Prozent an Wert eingebüßt. Auch am Montag gibt es weitere Kursverluste zu verbuchen: Zeitweise sinkt das Papier um 1,36 Prozent auf 521,40 Kronen.



Für Anfang 2026 ist die Veröffentlichung einer REDEFINE-4-Studie geplant, die für weitere Erkenntnisse sorgen könnte. "Das könnte die Überlegenheit ausmachen", zitiert CNBC Lontoft.



Redaktion finanzen.at