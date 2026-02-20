Nutra Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

Nutra Pharma äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,39 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,59 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at