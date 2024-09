Nuways belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Aktie gibt nach

Die Auslosung der neuen Champions-League, in der die Borussen unter anderen auf Real Madrid und Barcelona treffen, kommentierte Analyst Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie so: "Zwei spanische Giganten, aber insgesamt Gegner, gegen die man bestehen kann".

Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,98 Prozent auf 3,72 Euro.

