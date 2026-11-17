Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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17.11.2026 15:22:13
Nvidia Drama Could Be a Gift for Google, Broadcom, Meta, and Micron Stock
In this video, I will cover how the drama around Nvidia and Jensen Huang's resignation could affect Google, Meta, Broadcom, and Micron (NASDAQ:MU), which could benefit, and which one is at risk. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
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