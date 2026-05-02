NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.05.2026 02:30:00

Nvidia Jumped Back Above $5 Trillion. When Will It Hit $6 Trillion?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) first crossed the $5 trillion valuation threshold in October 2025. It then promptly retreated from those levels, but it's bouncing back. Nvidia reached a $5 trillion valuation again in April, and now the question is when it will hit $6 trillion market capitalization.Growing from a $5 trillion company to a $6 trillion one is no easy feat, as it requires the stock to rise 20%. Still, I think Nvidia has the growth in store to do it before 2026 is over. Considering 20% is far greater than what the S&P 500 usually returns over a whole year, that would make Nvidia a strong investment pick, and I think it's exactly that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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